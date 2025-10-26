Где в Украине есть газ?

Подавляющая часть запасов углеводородов, а это нефть, газовый конденсат и природный газ, залегают в пределах Восточного нефтегазоносного региона, на который, соответственно, приходятся наибольшие объемы добычи, передает 24 Канал со ссылкой на Портал данных добывающей отрасли Украины.

Известно, что на Восточный регион приходилось 76,50% запасов природного газа, а на Западный и Южный нефтегазоносные регионы – по 14,24% и 9,26% соответственно.

Самым известным месторождением Восточного региона является Шебелинское газоконденсатное месторождение, что в Харьковской области.

Оно было открыто в середине XX века и остается одним из крупнейших в Европе, хотя его запасы истощены на 89%: на момент открытия здесь было около 650 миллиардов кубометров газа, но сейчас добыча сосредоточена на поддержании стабильности.

Еще одним крупным месторождением является Западно-Крестищенское месторождение (Харьковская область), запасы которого оцениваются в 335,1 миллиарда кубометров, но истощение достигает 90%.

Яблунивское, Ефремовское и Мелеховское месторождения (Полтавская область) – месторождения имеют истощение от 79% до 82%, но остаются ключевыми для АО "Укргаздобыча".

Обратите внимание! На середину октября запасы в газохранилищах Украины достигли 12,8 миллиарда кубометров, по данным ExPro. А согласно правительственному плану в хранилища должно быть накоплено 13,2 миллиарда кубометров газа до 1 ноября.

Что с запасами нефти?