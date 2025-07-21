Где больше нефти: в море или на суше

Подавляющая часть мировых запасов нефти расположена на суше. "Черное золото" добываются преимущественно в таких странах как Саудовская Аравия, Иран и Венесуэла, где находятся крупнейшие наземные месторождения.

Почему больше нефти добывают на суше?

Согласно обновленным данным за 2025 год, страны ОПЕК владеют более 70% мировых запасов нефти, и большинство из них – континентальные. Даже США, несмотря на развитую морскую инфраструктуру, также основные залежи имеют именно на суше, пишет 24 Канал со ссылкой на Energy Institute – Statistical Review 2025.

Как развивается морская добыча нефти?

Морская (оффшорная) добыча составляет меньшую долю общих запасов, но ее доля растет. Глубоководные и сверхглубоководные месторождения становятся все более важными в структуре глобального нефтяного рынка.

Примечательно! За последние 10 лет наблюдается рост объемов добычи на шельфе, особенно в таких странах, как Бразилия, Норвегия, Нигерия и Гаяна. Гайана, за пять последних лет вышла с нулевого уровня морской добычи до более 600 тысяч баррелей в день.

Развитие оффшорной добычи частично связано с истощением доступных месторождений на суше. Чтобы поддержать уровень производства, энергетические компании инвестируют в разведку и разработку морских месторождений.

Интересно! Мексиканский залив считается одним из старейших оффшорных регионов в мире. Добыча здесь началась еще в 1930-х годах, и сегодня регион остается важным источником нефти для США.

Технологии, в частности FPSO (плавучие установки для хранения и переработки нефти), позволяют осуществлять добычу в сложных условиях – на глубине нескольких тысяч метров и далеко от берега.