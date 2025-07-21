Чому більше нафти видобувають на суші?

Згідно з оновленими даними за 2025 рік, країни ОПЕК володіють понад 70% світових запасів нафти, і більшість із них – континентальні. Навіть США, попри розвинену морську інфраструктуру, також основні поклади мають саме на суші, пише 24 Канал з посиланням на Energy Institute – Statistical Review 2025.

Як розвивається морський видобуток нафти?

Морський (офшорний) видобуток становить меншу частку загальних запасів, але його частка зростає. Глибоководні та надглибоководні родовища стають усе важливішими у структурі глобального нафтового ринку.

Примітно! За останні 10 років спостерігається зростання обсягів видобутку на шельфі, особливо у таких країнах, як Бразилія, Норвегія, Нігерія та Гаяна. Гаяна, за п’ять останніх років вийшла з нульового рівня морського видобутку до понад 600 тисяч барелів на день.

Розвиток офшорного видобутку частково пов’язаний із виснаженням доступних родовищ на суші. Щоб підтримати рівень виробництва, енергетичні компанії інвестують у розвідку та розробку морських родовищ.

Цікаво! Мексиканська затока вважається одним із найстаріших офшорних регіонів у світі. Видобуток тут розпочався ще у 1930-х роках, і сьогодні регіон залишається важливим джерелом нафти для США.

Технології, зокрема FPSO (плавучі установки для зберігання й переробки нафти), дозволяють здійснювати видобуток у складних умовах – на глибині кількох тисяч метрів та далеко від берега.