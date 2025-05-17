Укр Рус
Финансы Инвестиции и советы Многие этого не знают: где нельзя хранить деньги: где нельзя хранить деньги
17 мая, 10:00
2

Многие этого не знают: где нельзя хранить деньги: где нельзя хранить деньги

Валерия Моргун
Основні тези
  • Деньги нельзя хранить возле кровати, матраса, дверей или в книге с плохим сюжетом.
  • Эксперты советуют хранить деньги в кошельке или специальной шкатулке.

Еще наши предки верили, что хранить деньги можно только в определенных месяцах. Таким образом можно привлечь средства в жизнь.

Где нельзя хранить деньги

Если же не придерживаться этих правил, то это грозило бедностью, передает 24 Канал.

Читайте также Создаем магнит для денег: какую купюру ни в коем случае нельзя отдавать

Итак, категорически запрещалось хранить купюры и монеты:

  • Возле кровати или матраса. Считалось, что таким деньги будут отдыхать, а не приумножаться. Кроме того, уже собранные средства могут потратиться на болезнь.
  • Возле двери. Наши предки верили, что деньги уйдут из жизни, если будут находиться возле выхода из дома.
  • Книга. Если книга имела плохой сюжет, то это могло негативно повлиять на жизнь человека, в том числе и на деньги и работу.

Важно! Также не следует держать банкноты скрученными и зажатыми резинкой.

Где лучше всего хранить средства?

Эксперты советуют хранить деньги в кошельке, где они осторожно и красиво разложены. Также можно приобрести хорошую шкатулку или коробку, где они будут находиться. Таким образом деньги почувствуют к себе уважение, и точно не захотят покидать владельца.
 