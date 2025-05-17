17 мая, 10:00
Многие этого не знают: где нельзя хранить деньги: где нельзя хранить деньги
Основні тези
- Деньги нельзя хранить возле кровати, матраса, дверей или в книге с плохим сюжетом.
- Эксперты советуют хранить деньги в кошельке или специальной шкатулке.
Еще наши предки верили, что хранить деньги можно только в определенных месяцах. Таким образом можно привлечь средства в жизнь.
Где нельзя хранить деньги
Если же не придерживаться этих правил, то это грозило бедностью, передает 24 Канал.
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Итак, категорически запрещалось хранить купюры и монеты:
- Возле кровати или матраса. Считалось, что таким деньги будут отдыхать, а не приумножаться. Кроме того, уже собранные средства могут потратиться на болезнь.
- Возле двери. Наши предки верили, что деньги уйдут из жизни, если будут находиться возле выхода из дома.
- Книга. Если книга имела плохой сюжет, то это могло негативно повлиять на жизнь человека, в том числе и на деньги и работу.
Важно! Также не следует держать банкноты скрученными и зажатыми резинкой.
Где лучше всего хранить средства?
Эксперты советуют хранить деньги в кошельке, где они осторожно и красиво разложены. Также можно приобрести хорошую шкатулку или коробку, где они будут находиться. Таким образом деньги почувствуют к себе уважение, и точно не захотят покидать владельца.