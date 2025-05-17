Багато хто цього не знає: де не можна зберігати гроші

Ще наші пращури вірили, що зберігати гроші можна лише у певних місяцях. Таким чином можна залучити кошти у життя.

Де не можна зберігати гроші

Якщо ж не дотримуватися цих правил, то це загрожувало бідністю, передає 24 Канал.

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Отже, категорично заборонялося зберігати купюри та монети:

Біля ліжка чи матрацу. Вважалося, що таким гроші будуть відпочивати, а не примножуватися. Крім того, вже зібрані кошти можуть витратитися на хворобу.

Вважалося, що таким гроші будуть відпочивати, а не примножуватися. Крім того, вже зібрані кошти можуть витратитися на хворобу. Біля дверей. Наші пращури вірили, що гроші підуть з життя, якщо знаходитимуться біля виходу з будинку.

Наші пращури вірили, що гроші підуть з життя, якщо знаходитимуться біля виходу з будинку. Книга. Якщо книга мала поганий сюжет, то це могло негативно вплинути на життя людини, зокрема й на гроші та роботу.

Важливо! Також не слід тримати банкноти скрученими та затиснутими гумкою.