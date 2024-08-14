В каких валютах и ​​банках украинцы хранят свои почти 1,3 триллиона гривен

Нацбанк обнародовал новые данные о том, как и где украинцы хранят свои деньги. Речь идет об отчете за июнь текущего года. Кроме того, регулятор назвал самые популярные банки среди вкладчиков.

Где и как украинцы хранят деньги

По итогам июня 2024 года, в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1,295 триллиона гривен. Более трети вкладов украинцев были сделаны в долларах и евро. Доля этих валют составляет 35,1%.

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В то же время большинство вкладов украинцы сделали в национальной валюте – гривне. Речь идет о сумме в размере 840 миллиардов гривен. На вклады в иностранных валютах приходится 455 миллиарда гривен. По количеству вкладчиков

Согласно данным Нацбанка, больше всего средств украинцев держат в "ПриватБанке", который в этом году признали самым эффективным в Центральной и Восточной Европе, – 24,2 миллиона человек с вкладами на 490,8 миллиарда гривен. Далее следуют такие кредиторы: