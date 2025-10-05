Где в Украине сосредоточено более 75% газа: одна из областей лидирует
- В Харьковской области сосредоточено наибольшие объемы от общих запасов природного газа в Украине.
- Зато больше всего запасов сосредоточено в Восточном нефтегазоносном регионе.
В Украине есть несколько областей, фактически держащих ключ к энергетической независимости страны. Наибольшие объемы сосредоточены в Харьковской области, а больше всего месторождений сосредоточено в Полтавской области.
В каких областях больше всего сосредоточено природного газа?
Согласно данным Портала данных добывающей отрасли Украины, в 3 нефтегазоносных регионах сосредоточено больше всего запасов нефти, газового конденсата и природного газа, среди которых Восточный, Западный и Южный, передает 24 Канал.
Поэтому, большая часть запасов залегают в пределах Восточного нефтегазоносного региона, на который, соответственно, приходятся наибольшие объемы добычи.
- В Восточном регионе находилось 76,50% запасов природного газа,
- В Западном регионе – 14,24%,
- В Южном регионе – 9,26%.
В то же время если выделить наибольшие объемы запасов природного газа среди административных областей, то в Харьковской сосредоточено 39,75% от общих запасов в Украине, в Полтавской – 29,50%, а во Львовской – 9,55%.
Таким образом, в этих областях сосредоточено наибольшее количество месторождений природного газа. В частности, из всех 467 месторождения природного газа Украины, 101 месторождение находится в Полтавской области, 83 месторождения – в Харьковской, 76 – во Львовской.
Интересно! Недра Украины могут содержать около 1,3 триллиона кубометров голубого топлива, пишет Finance.ua. Зато наибольшие запасы сосредоточены в районе Днепровско-Донецкой впадины (Харьковская и Полтавская области).
Какая страна в мире имеет больше всего природного газа?
Известно, что наибольшие объемы природного газа добывают в США. Лидируют американцы уже более 10 лет в рейтинге. Однако США не является страной, где сосредоточены наибольшие запасы природного газа.
Таким образом, в 2023 году американцы добыли 39 квадриллионов кубических футов. Хотя в стране сосредоточено лишь 12,9 триллиона кубометров газа или 6,5% мировых резервов.
В то же время самые большие запасы природного газа в России. Они оценены в 38 триллионов кубометров, что составляет 19% мировых запасов.