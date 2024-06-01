Прежде всего стоит отметить, что рынок акций России снова начал терять позиции на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В частности, речь идет о снижении цен на эталонные бренды нефти и ожидания относительно продолжения агрессивной монетарной политики российского центробанка.

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Акции "Газпрома" зафиксировали серьезный спад

В целом индекс Московской биржи 30 мая опустился до 3280 пунктов. В том числе ценные бумаги газового монополиста "Газпром" упали на 1,59% до 126,84 рубля за штуку. Это минимальное значение для акций компании с 6 ноября 2017 года.

К теме! В середине мая 2024 года компания "Газпром" отчиталась о крупнейших убытках в годовом расчете за 25 лет. В прошлом году газовый монополист получил примерно на 30% меньшие доходы. Из-за этого компания зафиксировала годовой убыток "чистыми" на почти 6,9 миллиарда долларов.

Среди лидеров по темпам обесценивания на российской бирже были и такие компании:

Акции "АФК Система" упали на 4,3%;

Ценные бумаги "Норникеля" подешевели на 2,9%;

"Ростелеком" зафиксировал спад тоже на уровне 2,9%.

Динамика на других фондовых биржах в мае

Во второй половине мая биржевой индекс Dow Jones Industrial Average впервые превысил отметку в 40 тысяч пунктов. Важным катализатором преодоления исторической границы стал рост стоимости акций Walmart. Кроме того, 8 мая 2024 года нового максимума недавно достиг британский индекс FTSE 100. Главным стимулом стало заявление о планах нефтяной компании Shell.