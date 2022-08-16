российский "Газпром" пригрозил Европе сверхвысокими ценами на газ: реакция рынка

Российский монополист "Газпром" прогнозирует стремительный рост цен на газ в странах Европы. Интересно, что официальная москва многократно использовала этот фактор для давления на другие страны. Что происходит на рынке – читайте дальше.

российская компания пригрозила жителям Европы ценами на газ на уровне 4000 долларов за 1 тысячу кубометров в пиковое время для потребления – зимой. Этот рост более чем в 1,5 раза, говорится в заявлении "Газпрома", информирует 24 канал.

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Что происходит на рынке газа

Стоимость фьючерсов на газ на спотовых биржах Европе пересекла отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров. В частности, сентябрьские газовые контракты в нидерландском хабе TTF 16 августа пошли вверх на более 8% до 2541 доллара за тысячу кубометров.

Контракты с более длительным сроком действия (поставка на октябрь – декабрь) тоже подорожали, причем даже больше. Речь идет о диапазоне цен 2575 – 2611 долларов за тысячу кубометров. Рост цен на рынке был зафиксирован именно после заявлений российского монополиста. Еще до этого фьючерсы на газ выросли в цене почти на 11%, пробив уровень в 2400 долларов за тысячу кубометров, согласно APA.

российский монополист "Газпром" также добавил, что на 14 августа 2022 европейцы заполнили свои хранилища на 48,6 миллиарда кубометров. Тогда, для того чтобы достичь уровня заполненности сезона 2019 – 2020 годов, необходимо закачать еще 23,8 миллиарда кубометров газа.

Запасы газа в ЕС

Согласно S&P Global, хранилища газа в ЕС по состоянию на 25 июня 2022 года заполнили на 55,7% со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Кроме того, в Евросоюзе согласовали новый регламент по минимальному уровню заполнения газохранилищ на уровне 80% до 1 ноября 2022 года.

Однако страны должны стремиться достичь отметки в 85%. Главная цель – энергетическая безопасность после вторжения россии в Украину, сообщает официальный сайт Европарламента. В то время как в предстоящие годы стратегическая цель для заполнения газохранилищ будет 90%. Это сделали с целью оградить потребителей в Европе от шока по поводу предложения на рынке.

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