Как изменятся тарифы на газ для населения с 1 марта

В марте тарифы на газ для бытовых потребителей не изменятся. Они будут оставаться такими, как раньше. В частности, благодаря продлению действия моратория и специальных обязанностей (ПСО).

Что известно о тарифах на газ сейчас?

Тариф на газ не должен меняться, как минимум до конца отопительного сезона, сообщает издание "Минфин".

Большинство украинцев обслуживает ООО "Нафтогаз". Напомним, именно эта компания выступила поставщиком последней надежды (ППН). Сейчас тариф для бытовых потребителей здесь составляет – 7,96 гривны за кубометр.

У других поставщиков расценки такие:

ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр;

ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр;

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр;

ООО "Аскания Энерджи" – 9,95 гривны за кубометр и так далее.

Важно! Чтобы понять, кто именно является поставщиком газа для вас, можно обратить внимание на платежки.

Кроме самого газа, украинцы должны также оплачивать его доставку. Этот платеж рассчитывается индивидуально, сообщают "Газсети".

При расчетах учитывается:

сколько потребил человек за газовый год;

а также, какой тариф на доставку установил оператор ГРМ.

Стоимость (тарифов на распределение – 24 Канал) будет фиксированной на весь период военного положения в Украине и еще полгода после его завершения,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Актуальный тариф на распределение можно найти на сайте НКРЭКУ.

Что еще важно знать о тарифах на газ сейчас?