Из-за этого импорт СНГ в Индию может сократиться вдвое: ситуация обостряется
- Импорт сжиженного нефтяного газа Индией может сократиться вдвое в марте из-за напряженности на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива.
- Индия пытается обеспечить импорт сжиженного нефтяного газа из новых источников, таких как США, Норвегия, Канада и Россия.
Импорт сжиженного нефтяного газа Индией может сократиться вдвое в марте. Этому будет способствовать напряжение на Ближнем Востоке. В частности, почти полное перекрытие Ормузского пролива.
Почему в Индии обострится ситуация?
Сейчас Индия покрывает примерно 60% своих потребностей в сжиженном нефтяном газе (СНГ) через импорт, сообщает Reuters.
Для понимания, до начала конфликта на Ближнем Востоке, производители из Персидского залива покрывали примерно 90% от морских поставок в Индию. В прошлом году именно из этого региона на индийскую территорию доставили 22,7 миллиона метрических тонн СПГ.
Уже в марте 2026 года ситуация ощутимо изменилась:
- доля экспортеров стран Персидского залива снизилась до – 55%;
- еще почти 40% импорта обеспечивают другие страны – США, Аргентина, Россия.
Предположительно, в марте Индия будет импортировать примерно 1,190 миллиона метрических тонн сжиженного нефтяного газа. Это на 46% меньше чем в феврале, в пересчете на сутки.
Индия пытается обеспечить себе больше грузов сжиженного нефтяного газа (СНГ), или пропана и бутана, из новых источников, таких как Соединенные Штаты, Норвегия, Канада и Россия, в дополнение к поставкам из региона Персидского залива, которые все еще доступны,
– указывает издание.
В то же время сейчас такой импорт из России ограничен. В частности, из-за дефицита судов.
Заметим, индийское правительство сообщило, что местные НПЗ увеличили производство сжиженного нефтяного газа почти на 40%. Речь идет о периоде с начала марта 2026, сообщает Reuters.
Что важно знать о СНГ для Индии?
СНГ преимущественно используется именно как топливо для автомобилей. Также этот газ применяют для отопления, а также – производства других нефтехимических продуктов.
Еще в начале марта индийское правительство обратилось к гражданам. Оно призвало избегать панических покупок баллонов с ЗНГ, чтобы не создать искусственный дефицит. К тому же правительство просит, где это возможно, использовать альтернативу – трубопроводный природный газ.