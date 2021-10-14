В G7 сделали важное заявление о цифровых валютах от центробанков: перспективы и риски

Центральные банки многих стран мира активно изучают вопрос создания собственных цифровых валют. На саммите G7 прокомментировать перспективы и риски полноценного введения в обращение денег будущего от центробанков.

В G7 заявили, что виртуальные валюты центробанков должны поддерживать и не вредить способности банков реализовать миссию по монетарной и финансовой стабильности.

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В G7 сделали заявление о цифровых валютах от центробанков

В случае выпуска цифровых валют они будут сосуществовать с наличными деньгами и должны способствовать обеспечению безопасности имеющейся финансовой экосистемы. Этот шаг также должен отвечать следующим строгим стандартам:

конфиденциальности,

подотчетности по защите данных пользователей,

прозрачности использования и хранения информации (для завоевания доверия пользователей),

цифровые валюты центробанков должны быть энергоэффективными.

Любая экосистема цифровых валют должна быть безопасной и устойчивой до кибератак, мошенничества и других операционных рисков, должна учитывать проблемы незаконного финансирования и быть энергоэффективной,

– говорится в заявлении руководителей центробанков и министров финансов стран G7.

В G7 сделали заявление о цифровых валютах от центробанков / Фото Unsplash

Дискуссии и перспективы

Перспектива цифровых денег от центробанков – одна из самых горячих тем в финансовом мире. Дебаты по имплементации виртуальных валют омрачены разногласиями между центробанками и сторонниками криптовалют. Эксперты Bank of America заявили, что введение в оборот цифровых валют от центробанков – это вопрос времени, поскольку роль классических денег становится все менее значительной.

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В G7 добавили, что виртуальные валюты от банков имеют потенциал для улучшения нескольких важных аспектов, связанных с трансграничными платежами:

дорогии услуги,

низкая скорость.

В то же время в G7 отметили, что государства совместно несут ответственность за минимизацию вредных последствий для международной валютно-финансовой системы. Ни одна из стран G7 пока не приняла окончательного решения по поводу создания собственной цифровой валюты, добавив, что изучение потенциальных политических последствий продолжается.