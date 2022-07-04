G7 хочет урезать российскую нефть в цене на 50%: реально ли это

Страны "Большой семерки" хотят ограничить цену на российскую нефть, чтобы страна-агрессор потеряла часть дохода, из которого финансирует войну против Украины. Однако энергетические аналитики настроены скептически по реализации идеи.

Как возникла идея

До полномасштабной войны ЕС получал 25% импортной нефти из России, являясь главным клиентом страны-агрессора. От более чем 90% этого импорта Европа планирует отказаться уже до конца года в рамках нефтяного эмбарго. К сожалению, мгновенно это сделать невозможно.

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Пока Европа не отказалась от российской нефти, Россия обогащается на миллиарды долларов, которые использует для войны против Украины. Чтобы прекратить этот поток денег в российский бюджет, G7 решила ограничить цены и таким образом дать Европе возможность еще в последние полгода покупать нефть России по более дешевым ценам.

Самым большим поклонником идеи являются США. Еще в мае министр финансов США Джанет Йеллен поделилась идеей с европейскими коллегами. А уже в конце июня президент Джо Байден представил идею другим лидерам G7, то есть Канаде, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии.

Реальна ли эта идея

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что эта идея очень амбициозна и требует "много работы", прежде чем стать реальностью.

Пессимистические прогнозы

Нефтяной аналитик Нил Аткинсон отмечает, что идея реализуется только тогда, когда на нее согласятся ключевые потребители.

Что-то подобное может сработать только если вы привлечете всех ключевых производителей и, что крайне важно, всех ключевых потребителей к совместной работе, а затем найдете способ реализовать любой план, который вы придумаете. А реальность такова, что крупнейшими потребителями российской нефти или одними из крупнейших потребителей российской нефти являются Китай и Индия.

– заявил аналитик.

Китай и Индию не беспокоит ситуация в Украине. Они охотно наращивают закупки российской нефти, получаемой с большой скидкой. Также эти страны не осудили Россию за агрессию. Так что из-за них, считает Аткинсон, план может провалиться.

К тому же Россия, скорее всего, не согласится на такой план. Она будет шантажировать Европу поставками газа и нефти, пока может это делать, и таким образом помешать планам G7. Аналитик называет идею очень хорошей в теории, но не работающей на практике.

Такого же мнения и Амрита Сен из Energy Aspects. Она считает, что прежде чем говорить об этой идее, стоило бы обсудить ее с Китаем и Индией, которые, скорее всего, не согласятся на нее.

Оптимистические прогнозы

Клаудио Галимберти, старший вице-президент энергетической исследовательской компании Rystad, видит возможность воплотить план. Установить ограничения на нефть можно благодаря страхованию доставки. Ведь International Group of Protection&Indemnity Clubs в Лондоне охватывает около 95% мирового флота перевозок нефти.

То есть российским компаниям будут отказывать в страховании, необходимом для перевозки, если они устанавливают более высокую предельную цену. Но и этот более оптимистично настроенный аналитик называет Китай и сопротивление самой России величайшими препятствиями.

Что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть торгуются на уровне 110 долларов за баррель. Стоимость растет, потому что спрос преобладает – ОПЕК все не может выйти на целевой уровень добычи.

От ситуации выигрывает Россия, вторая в мире по добыче нефти. Сейчас она получает гораздо больше денег от экспорта нефти, чем до полномасштабной войны.

Чтобы урегулировать ценовое ралли и лишить Россию части дохода, G7 предлагает установить предельную цену на российскую нефть, которая вдвое ниже рыночной. Если Россия будет устанавливать более высокую цену, то западные компании будут мешать транспортировать нефть.

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