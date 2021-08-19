Фурор на крипторынке: советник Илона Маска и соучредитель Ethereum объединились ради Dogecoin
Источник:Yahoo! Finance
Криптовалюта Dogecoin была создана, как шутка в 2013 году. С тех пор цифровая монета стала миллиардным гигантом с поддержкой таких влиятельных фигур, как Илон Маск и Марк Кьюбан. На фоне этого восстанавливает работу Dogecoin Foundation. Чем будет заниматься фонд и кто войдет в его правление – читайте дальше.
Dogecoin Foundation – это некоммерческая организация, цель которой развивать, поддерживать криптовалюту и защищать ее товарный знак. Фонд был основан в 2014 году, но со временем он распался. Сейчас организация планирует найти инвесторов, которые будут поддерживать ее в течение трех лет. Цель – нанять персонал и работать над Dogecoin на постоянной основе.
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Создатель Ethereum и советник Илона Маска поддержали Dogecoin
На официальном сайте Фонда указано, что члены правления каждый месяц будут проводить встречи по поводу проектов, связанных с Dogecoin. Основные принципы организации были опубликованы в отдельном манифесте. Сторонники цифровой монеты планируют сосредоточить свое внимание на пользе, надежности, гостеприимства и представительстве.
Мы – Dogecoin, случайное криптодвижение, которое заставляет людей улыбаться. Мы создаем валюту для людей и стремимся делать только хорошее каждый день,
– говорится в манифесте.
На этот раз в правление Dogecoin Foundation вошли:
- соучредитель Ethereum Виталик Бутерин – советник по блокчейну и криптографии,
- создатель Dogecoin Билл Маркус – советником по сообществу и мемам,
- глава семейного офиса Илона Маска Джаред Бирчелл – советник по юридическим и финансовым вопросам,
- основной разработчик Dogecoin Макс Келлер – технический советник.
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