Dogecoin Foundation – это некоммерческая организация, цель которой развивать, поддерживать криптовалюту и защищать ее товарный знак. Фонд был основан в 2014 году, но со временем он распался. Сейчас организация планирует найти инвесторов, которые будут поддерживать ее в течение трех лет. Цель – нанять персонал и работать над Dogecoin на постоянной основе.

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Создатель Ethereum и советник Илона Маска поддержали Dogecoin

На официальном сайте Фонда указано, что члены правления каждый месяц будут проводить встречи по поводу проектов, связанных с Dogecoin. Основные принципы организации были опубликованы в отдельном манифесте. Сторонники цифровой монеты планируют сосредоточить свое внимание на пользе, надежности, гостеприимства и представительстве.

Мы – Dogecoin, случайное крипто движение , которое заставляет людей улыбаться. Мы создаем валюту для людей и стремимся делать только хорошее каждый день,

– говорится в манифесте.

По данным CoinDesk , по состоянию на 19 августа цена Dogecoin колеблется на уровне 0,30 цента . Рыночная капитализация криптовалюты составляет 39,5 миллиарда долларов.

На этот раз в правление Dogecoin Foundation вошли:

соучредитель Ethereum Виталик Бутерин – советник по блокчейну и криптографии,

создатель Dogecoin Билл Маркус – советником по сообществу и мемам,

глава семейного офиса Илона Маска Джаред Бирчелл – советник по юридическим и финансовым вопросам,

основной разработчик Dogecoin Макс Келлер – технический советник.