Британский фунт стремительно укрепляет свои позиции на валютном рынке. На валюту влияет ситуация вокруг центробанков США и Великобритании.

Британский фунт зафиксировал новый рекорд на рынке

Фунт стерлингов подорожал до самого высокого уровня по отношению к доллару с марта 2022 года. Дело в том, что инвесторы ожидают, что снижение процентных ставок в США начнется быстрее, чем в Великобритании.

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Новый скачок курса фунта стерлингов зафиксировали после того, как топовые банкиры представили различные прогнозы по процентным ставкам в США и Великобритании. Позже фунт немного упал в цене, но общий рост курса способствует тому, что валюта на пути к лучшему результату за месяц с ноября.

К теме! На прошлой неделе глава Федерального резерва Джером Пауэлл заявил, что пришло время для корректировки монетарной политики.

Фунт стерлингов также растет благодаря лучшим, чем ожидали, экономическим данным в Великобритании, которые фиксируют в последние месяцы. Кроме того, на валюту влияет оптимизм, что новое правительство будет способствовать усилению политической стабильности и внедрению реформ, способствующих росту.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.