Рекордный обвал с 2018: почему одна из самых популярных валют мира под давлением

Британский фунт стабилизировал свои позиции на рынке. Однако валюта на пути к самому большому обвалу с 2018 года.

Курс фунта на сегодня

Во время торгов в пятницу, 1 ноября, фунт стерлингов стабилизировался на рынке после нескольких турбулентных сессий. Однако валюта все равно продолжает самую длинную сессию недельных потерь за последние 6 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На этой неделе британский фунт может зафиксировать самый большой обвал с 2018 года. Речь идет о спаде на уровне 0,4%. На динамику валюты влияет политическая и экономическая неопределенность. Поэтому инвесторы предпочитают американский доллар.

Напомним, что в октябре доллар зафиксировал наибольший прирост за месяц за более чем 2 года. Американская валюта подорожала более чем на 3%.

В общем фунт стерлингов вырос на 0,1% до 1,29 доллара. В октябре британская валюта подешевела на 1,53%, тогда как с начала года прибавила в цене 1,48%, по данным MarketWatch.