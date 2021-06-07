Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал американского гиганта на 267 миллионов долларов. Это решение было принято после расследования, в ходе которого выяснили, что компания злоупотребляет своим положением на рынке. В частности, речь идет о том, что некоторые инструменты Google стали практически незаменимыми для крупных издательств.

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Франция оштрафовала Google

Действия французских властей – это попытка создать более благоприятную сферу для издательств, буди лидерами рынка до появления Интернета, но после выхода на арену Google и Facebook потеряли свои позиции. Корпорация согласилась изменить правила в некоторых своих сервисах онлайн-рекламы. Техгигант не будет обжаловать это решение в суде и соглашение между Google и французским антимонопольным регулятором можно назвать прецедентом.

Решение о введении санкций против Google имеет особое значение, поскольку это первое в мире решение, сосредоточено на сложных алгоритмических процессах аукционов, от которых зависит рекламный бизнес в Интернете,

– заявила руководительница антимонопольного законодательства Франции Изабель де Сильва.

Франция начала расследование против Google после жалобы французской издательской группы Le Figaro и бельгийской компании Rossel.

Чиновница также добавила, что сумма штрафа будет уменьшена из-за достижения консенсуса между сторонами, однако она не указала на сколько. По условиям мирового соглашения, компания Google обязалась улучшить взаимодействия сервисов Google Ad Manager с посторонним рекламным сервером и платформой для продажи рекламных мест.