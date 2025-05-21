Мощная страна Европы будет следить за теневым флотом России: что известно о миссии

Франция усиливает свое присутствие в Балтийском море. В частности, страна направила в регион разведывательное судно. Одна из задач судна следить за действиями России.

Франция будет следить за теневым флотом России

Франция направила в Балтийское море разведывательное судно. Соответствующее решение во Франции приняли впервые, информирует 24 Канал со ссылкой на Kieler Nachrichten. Судно вышло в Балтийское море по приказу французского Директората военной разведки.

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Речь идет о 101-метровом судне Dupuy de Lome, которое может перехватывать радиосигналы, связанные с деятельностью России. Судно начало работать в регионе 16 мая 2025 года. Однако миссию судна в Балтийском море не разрывают. Официальных данных о ней пока нет.

К теме! Срок пребывания французского судна в море без перерыва составляет до 30 дней. Тогда как экипаж насчитывает примерно 100 человек. В команде есть как гражданские, так и военные профессионалы.

Добавляют, что французское судно может прослушивать корабли, которые входят в теневой флот России. Москва использует Балтийское море для шпионажа и саботажа, а также транспортировки нефти в обход санкции Запада.

Напомним, что Украина призывает снизить ценовой потолок на российскую нефть, который страны G7 установили на уровне 60 долларов за баррель. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что разумная предельная цена для нефти из России – это 30 долларов за баррель.