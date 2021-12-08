В общей сложности в рейтинг Forbes вошли 14 миллиардерш . Общий доход в 2021 году вырос на 16,7 миллиарда долларов по сравнению с 2020 годом и составляет 167,1 миллиарда долларов.

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Маккензи Скотт

Возглавила рейтинг Маккензи Скотт – бывшая супруга основателя Amazon и миллиардера Джеффа Безоса. Женщина также владеет самым большим состоянием среди всех женщин, попавших в новый рейтинг. Forbes оценивает ее капитал в 59,2 млрд долларов. Маккензи Скотт является филантропом. В 2020 году она выделила более 5,8 миллиарда долларов 500 некоммерческим организациям, а в июне 2021 года – передала еще 2,74 миллиарда долларов на благотворительность.

Эбигейл Джонсон

Американка занимается бизнесом. Она занимает должность президента компании Fidelity Investments. Эбигейл Джонсон принадлежит примерно 24,5% акций компании, управляющей активами стоимостью в 4,2 триллиона долларов. Forbes оценивает ее капитал в 25,2 млрд долларов.

Фалгуни Найяр

Предприниматели из Индии являются основательницей и главой компании Nykaa, занимающейся розничной торговлей в сфере моды и косметики. Фирма была создана в 2012 году. В прошлом Найяр была инвестиционным банкиром. Она использовала 2 миллиона собственных средств для того, чтобы начать бизнес с нуля. Состояние Фалгуни Наяр американское издание оценивает в 7,6 миллиарда долларов.

Маккензи Скотт возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира / Фото Getty Images

Джина Рейнхарт

Райнхарт является самой богатой жительницей Австралии, создавшей свой капитал благодаря железной руде. Наследница и глава частной компании Hancock Prospecting, занимающейся разведкой и добычей полезных ископаемых, основанной ее отцом Лэнгом Хэнкоком. Львиная доля ее капитала связана с горнодобывающим проектом Roy Hill, начавшим поставки в Азию в 2015 году. По данным Forbes , ее капитал составляет 21,7 миллиарда долларов.

Джудит Фолкнер

Американская миллиардерша является основательницей и руководительницей компании Epic Systems, специализирующейся на программном обеспечении для здравоохранения. Epic поддерживает медицинские записи более 250 миллионов пациентов. Услугами детища Фолкнера пользуются ведущие медицинские центры США. К примеру, Johns Hopkins и Mayo Clinic. Джудит Фолкнер владеет богатством в размере 6,4 миллиарда долларов.

Лорен Пауэлл Джобс

Бизнес-вумен из США является основательницей гибридной инвестиционной, социальной и филантропической фирмы. Речь идет о Emerson Collective. Лорен Пауэлл Джобс является величайшим донором политиков из Демократической партии США. Вдова соучредителя Apple Стива Джобса, после смерти которого она унаследовала миллиарды долларов в акциях Apple и Disney. Сейчас ее капитал составляет 17,9 миллиарда долларов, согласно Forbes.

Мелинда Френч Гейтс

Бизнес-вумен и бывшая жена Билла Гейтса - одна из самых влиятельных женщин в сфере филантропии. Мелинда Френч Гейтс также совместно с бывшим мужем возглавляет их благотворительный фонд – Bill and Melinda Gates Foundation. Ее капитал Forbes оценивает в 6,3 миллиарда долларов.

Мелинда Френч Гейтс попала в рейтинг самых влиятельных женщин мира / Фото Getty Images

Рианна

Всемирно известная певица и основательница косметического бренда Fenty Beauty. В 2021 году Рианна впервые получила статус миллиардерши. По версии Forbes , звезда владеет состоянием в размере 1,7 миллиарда долларов. В общей сложности на бренд Fenty Beauty приходится примерно 1,4 миллиарда долларов капитала певицы, бизнесвумен также принадлежит 30% акций линии нижнего белья SavagexFenty. В 2021 году этот бренд был оценен в 1 миллиард долларов. Ее музыкальная и актерская карьеры тоже принесли Рианне приличные прибыли.

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Опра Уинфри

Легендарная телеведущая смогла превратить собственное телешоу, продолжавшееся 25 лет, в настоящую империю в сфере бизнеса. В частности, в 2011 году она запустила кабельный канал OWN. У инфри принадлежит 25,5% этой сети, стоят более 65 миллионов долларов. В целом состояние американки американское издание оценивает в 2,6 миллиарда долларов.

Шерил Сэндберг