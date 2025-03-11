Напоминает времена мирового кризиса: Трамп рекордно обвалил фондовый рынок США

Во время первых месяцев второго президентского срока Дональда Трампа фондовый рынок США отличился значительной нестабильностью. Этот период уже сравнивают со временем, когда мир всколыхнул масштабный финансовый кризис.

Фондовый рынок США обрушился

За первые 50 дней второго президентства Дональда Трампа фондовый рынок США столкнулся с самой большой волной нестабильности со времен мирового кризиса 2009 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Market Watch. Один из факторов, который влияет на биржу, – это таможенная политика президента США.

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Напомним, что 4 марта Трамп ввел пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая. Позже США пересмотрели некоторые пункты по тарифам для некоторых отраслей (автомобильная) и канадские и мексиканские товары, но одновременно предупредил, что может еще больше усилить таможенную политику. Только за один день пошлин Трампа фондовый рынок США потерял 3,6 триллиона долларов.

Более того, фондовая биржа США потеряла 4 триллиона долларов из-за торговой политики Трампа, отойдя от исторического максимума индекса S&P 500. Инвесторов остерегаются потенциального экономического спада, пишет Reuters.

Что известно о финансовом кризисе 2008 – 2009 годов Финансовый кризис спровоцировал ипотечный кризис в США. Это привело к банкротству, слиянию или консервации нескольких крупных американских финансовых фирм. Многие американские банки из-за кризиса получили помощь от государства, что и спасло банковский сектор.



Из США кризис достаточно быстро перекинулся на мир, спровоцировав банкротства ряда европейских банков и падение различных биржевых индексов и значительного падения стоимости акций и товаров по всему миру.

Поэтому инвесторов беспокоит начало мировой торговой войны, которая может снова вспыхнуть из-за тарифов США. Фондовый рынок уже отреагировал на решение Трампа. В частности, в понедельник, 10 марта, американские акции зафиксировали на бирже самые низкие показатели с 2009 года. Потери ключевых индексов:

Индекс S&P 500, который включает акции компании с наибольшей капитализацией на бирже, обвалился на 2,7%;

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,1%;

Акции на бирже Nasdaq просели в цене на 4%, что является самым большим падением за день с 2022 года.

Кроме того, со вступления Трампа в должность президента – 20 января – индекс S&P 500 потерял 6,4%, Nasdaq Composite – 11%, Dow Jones Industrial Average – 3,6%.

В то же время Федеральный резерв пересмотрел прогноз по росту экономики США. Регулятор ожидает, что ВВП США в первом квартале 2025 года вырастет на 2,3%, тогда как ранее прогнозировал с 3,9%.