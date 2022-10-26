Стратеги Goldman Sachs заявили, что пока условия для падения фондового рынка США еще не заметны, поскольку этот класс активов не полностью иллюстрирует последний рост реальной доходности и шансы начала рецессии.

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Эксперты Goldman Sachs о ситуации на фондовом рынке

Стратеги подчеркнули, что с текущей оценкой акций США речь не идет об исторически большой премии к реальной доходности от предложения с облигациями и наличными деньгами.

Может возникнуть значительный спад, если начнется настоящая рецессия или геополитические риски в Украине или где-нибудь будут усиливаться,

– добавили эксперты.

Ни один из американских активов, отслеживающих в Goldman, в полной мере не оценен в условиях рецессии, в то время как учитывают самые низкие шансы на "строгий сценарий под руководством ястребов". Добавим, что акции Goldman стоят чуть более 335 долларов за штуку. Рыночная капитализация гиганта с Уолл-Стрит составляет почти 114,6 миллиарда долларов, согласно Yahoo!Finance.

Позиции Goldman отличаются от взглядов коллег из Citigroup и JPMorgan, которые заявили, что падение на рынках свидетельствует о том, что рецессия уже входит в цену активов.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности.

На момент создания этого материала, индекс S&P 500 колеблется на уровне 3 830,59. С начала торгов этот показатель упал на 0,74%. В то же время Индекс Nasdaq, включающий акции более 3 тысяч компаний с листингом на одноименной бирже, остановился на отметке 10 970,99. Во время торгов он упал на 2,04%, согласно Yahoo! Finance.