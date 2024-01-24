Индия опередила Гонконг: каков объем капитализации фондового рынка страны

Индия впервые опередила Гонконг по капитализации фондового рынка в начале этой недели. Это свидетельствует об устойчивом экономическом развитии страны и росте интереса инвесторов в регионе.

Какая сумма капитализации фондового рынка Индии

В настоящее время фондовый рынок Индии занимает 4 место в мире. Он уступает только США, Китаю и Японии.

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Согласно данным, общая стоимость акций, котируемых на индийских биржах, достигла 4,33 триллиона долларов. В то время как капитализация рынка в Гонконге составляет 4,29 триллиона долларов.

До недавнего времени на четвертой позиции находился фондовый рынок Гонконга. В то же время последнее место в рейтинге занимает Франция.

В целом, по мнению аналитиков Goldman, экономика Индии будет расти не только благодаря активному увеличению объемов капиталовложений, но и увеличению населения и интенсивному развитию инноваций и технологий.

Благодаря чему Индия достигла таких показателей

Индия конкурирует с Китаем на фоне оттока инвесторов из Поднебесной. Рост индийских акций происходит благодаря историческому падению фондовых рынков в Китае и Гонконге.

В частности, успех индийского рынка также обусловлен:

ростом мелких инвесторов;

высокими прибылями компаний.

Ранее сообщалось о том, что по прогнозам индийская экономика продемонстрирует наибольший рост в следующие два года. В американской компании S&P Global считают, что к 2030 году годовой рост валового внутреннего продукта будет в среднем составлять 6,3%.