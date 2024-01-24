Яка сума капіталізації фондового ринку Індії

Наразі фондовий ринок Індії посідає 4 місце у світі. Він поступається лише США, Китаю та Японії.

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Відповідно до даних, загальна вартість акцій, що котируються на індійських біржах, досягла 4,33 трильйона доларів. Тоді як капіталізація ринку у Гонконзі – становить 4,29 трильйона доларів.

Цікаво! Донедавна на четвертій позиції перебував фондовий ринок Гонконгу. Водночас останнє місце у рейтингу займає Франція.

В цілому, на думку аналітиків Goldman, економіка Індії буде зростати не лише завдяки активному збільшенню обсягів капіталовкладень, але й збільшенню населення та інтенсивному розвитку інновацій та технологій.

Завдяки чому Індія досягнула таких показників

Індія конкурує з Китаєм на тлі відтоку інвесторів з Піднебесної. Зростання індійських акцій відбувається завдяки історичному падінню фондових ринків у Китаї та Гонконзі.

Зокрема, успіх індійського ринку також обумовлений:

ростом дрібних інвесторів;

високими прибутками компаній.

Раніше повідомлялось про те, що за прогнозами індійська економіка продемонструє найбільше зростання у наступні два роки. В американській компанії S&P Global вважають, що до 2030 року річне зростання валового внутрішнього продукту у середньому складатиме 6,3%.