Яка сума капіталізації фондового ринку Індії
Наразі фондовий ринок Індії посідає 4 місце у світі. Він поступається лише США, Китаю та Японії.
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Відповідно до даних, загальна вартість акцій, що котируються на індійських біржах, досягла 4,33 трильйона доларів. Тоді як капіталізація ринку у Гонконзі – становить 4,29 трильйона доларів.
В цілому, на думку аналітиків Goldman, економіка Індії буде зростати не лише завдяки активному збільшенню обсягів капіталовкладень, але й збільшенню населення та інтенсивному розвитку інновацій та технологій.
Завдяки чому Індія досягнула таких показників
Індія конкурує з Китаєм на тлі відтоку інвесторів з Піднебесної. Зростання індійських акцій відбувається завдяки історичному падінню фондових ринків у Китаї та Гонконзі.
Зокрема, успіх індійського ринку також обумовлений:
- ростом дрібних інвесторів;
- високими прибутками компаній.
Раніше повідомлялось про те, що за прогнозами індійська економіка продемонструє найбільше зростання у наступні два роки. В американській компанії S&P Global вважають, що до 2030 року річне зростання валового внутрішнього продукту у середньому складатиме 6,3%.