Спокойно не будет: инвесторы рассказали об изменениях на фондовом рынке до конца 2025 года

Инвесторы сообщают, что до конца года на фондовом рынке может ощущаться турбулентность. Такая ситуация, в частности, возникла на фоне роста ведущих разработчиков искусственного интеллекта.

Какая ситуация будет на фондовом рынке?

На минувшей неделе рынок падал. Не "спасло" даже резкое восстановление индексов акций в пятницу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

На момент закрытия торгов ситуация с индексами была следующая:

S&P 500 упал на 4%, по сравнению с максимумами в конце октября;

Nasdaq Composite – снизился на 7%.

После непрерывного роста с апреля, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта и ожидаемым снижением ставок, буйство рынка на этой неделе уступило место осторожности, поскольку инвесторы предупреждают о дальнейшей нестабильности в праздничный сезон, поскольку растут сомнения относительно этих двух ключевых тем,

– отмечает издание.

Интересно! Индекс волатильности Cboe, который еще называют "индексом страха" Уолл-стрит, в настоящее время находится выше ключевого уровня 20. Это указывает на значительную тревогу инвесторов. Как отмечает investing.com, сейчас этот индекс – 23,47.

Последние важные события на фондовом рынке

Недавно значительное падение акций зафиксировали компании, что были "во главе" рынка ИИ последние 3 года. Именно они, фактически, "развивали" и распространяли искусственный интеллект. Речь, в частности, об Oracle и Palantir Technologies.

Более того, акции Nvidia упали в четверг 20 ноября. Это снижение произошло после того, как в среду прибыли этой компании несколько стабилизировали рынок.

По данным Financial Times, в этом году сделки OpenAI на вычислительные мощности достигли более 1 триллиона долларов. Эти обязательства ощутимо больше выручки. Как именно компания планирует покрывать расходы, неизвестно.

Интересно! Как сообщает investing.com, акции Nvidia сегодня 178,88 доллара. 20 ноября сессия закрывалась на значении 180,64 доллара.