Спокійно не буде: інвестори розповіли про зміни на фондовому ринку до кінця 2025 року

Інвестори повідомляють, що до кінця року на фондовому ринку може відчуватися турбулентність. Така ситуація, зокрема, виникла на фоні зростання провідних розробників штучного інтелекту.

Яка ситуація буде на фондовому ринку?

На минулому тижні ринок падав. Не "врятувало" навіть різке відновлення індексів акцій у п'ятницю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Усе, аби покрити збитки: "Газпром" продасть один з найбільших нафтохімічних комплексів Росії

На момент закриття торгів ситуація з індексами була така:

S&P 500 впав на 4%, порівняно з максимумами в кінці жовтня;

Nasdaq Composite – знизився на 7%.

Після невпинного зростання з квітня, спричиненого ажіотажем навколо штучного інтелекту та очікуваним зниженням ставок, буяння ринку цього тижня поступилося місцем обережності, оскільки інвестори попереджають про подальшу нестабільність у святковий сезон, оскільки зростають сумніви щодо цих двох ключових тем,

– зазначає видання.

Цікаво! Індекс волатильності Cboe, який ще називають "індексом страху" Волл-стріт, у теперішній час перебуває вище ключового рівня 20. Це вказує на значну тривогу інвесторів. Як зазначає investing.com, зараз цей індекс – 23,47.

Останні важливі події на фондовому ринку

Нещодавно значне падіння акцій зафіксували компанії, що були "на чолі" ринку ШІ останні 3 роки. Саме вони, фактично, "розбудовували" та поширювали штучний інтелект. Йдеться, зокрема, про Oracle і Palantir Technologies.

Щобільше, акції Nvidia впали у четвер 20 листопада. Це зниження відбулося після того, як в середу прибутки цієї компанії дещо стабілізували ринок.

За даними Financial Times, цьогоріч угоди OpenAI на обчислювальні потужності сягнули більш як 1 трильйон доларів. Ці зобовязання відчутно більші за виручку. Як саме компанія планує покривати витрати, невідомо.

Цікаво! Як повідомляє investing.com, акції Nvidia сьогодні 178,88 долара. 20 листопада сесія закривалась на значенні 180,64 долара.