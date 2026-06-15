Акции энергетических компаний стремительно падают: всё из-за соглашения между Ираном и США

Ирану и США удалось достичь предварительного соглашения, и эти изменения укрепили надежды на наступление мира на Ближнем Востоке. Именно связи с этим, акции энергетических компаний упали.

Что сейчас происходит с акциями энергетических компаний?

Рынки, фактически, начали рассчитывать, что вскоре ситуация нормализуется, сообщает Reuters.

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Рынки в значительной степени учтут оптимизм в отношении возвращения "нормальности", хотя мы хотели бы предупредить, что потоки вряд ли восстановятся до довоенного уровня в течение нескольких месяцев, а инвесторам следует следить за тем, как быстро производители Персидского залива смогут восстановить добычу и экспорт нефти после ущерба, нанесенного войной, и зайдут ли в регион больше судов,

– подчеркнула аналитик Panmure Liberum Эшли Келти.

На данный момент известно о следующих изменениях:

акции Exxon Mobil упали на 2,6%

Chevron – на 2,5%;

в Европе акции BP упали на 3,4%;

Shell – на 4,3% и так далее.

Отметим, с начала конфликта на Ближнем Востоке акции энергетических компаний взлетели вверх. Ведь росли опасения, что поставки через Ормуз не возобновятся.

Обратите внимание! Аналитики указывают, что физические нефтяные рынки будут восстанавливаться несколько дольше, чем финансовые.

Даже если суда сейчас имеют безопасный проход, танкеры находятся в неправильных местах, нефтедобывающие/нефтеперерабатывающие предприятия должны выйти на полную мощность, а вопросы стоимости и наличия страхования для судов, пересекающих пролив, останутся,

– подчеркнул главный аналитик группы Capital Economics Нил Шеринг.

Что известно о договоренностях США и Ирана?