Фондовые рынки Азии фиксируют потери

Настроения на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона остается смешанными после новой распродажи на Уолл-стрит. В частности, акции на Японской бирже существенно просели в цене. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Индекс Nikkei 225, который включает акции крупнейших компаний первой секции Токийской фондовой биржи, потерял в цене 4,19%. Еще один японский индекс Topix упал на 3,98%. Похожую динамику демонстрируют и рынки в Австралии. Индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,32%. Также фиксируют потери на биржах в Южной Корее и Гонконге.

К теме! Исключением на фондовых рынках региона стал Тайвань. Индекс Taiex вырос на 2%. Также напомним, фондовый рынок США вырос после решения Трампа о тарифной паузе.

Аналитики ANZ добавили, что на рынки давит неопределенность. Кроме того, на рынке скептически относятся к результатам торговых переговоров. Эксперты отмечают, что это будет продолжать давить на инвестиции, а как и на перспективы роста. Более того, решение Дональда Трампа об отсрочке тарифов на 90 дней не успокоило рынки. Более того, инвесторы все еще остерегаются затяжного конфликта.