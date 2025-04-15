Фондовые биржи Азии растут благодаря Трампу

Во вторник, 15 апреля, фондовые рынки в Азии открылись рост. Это реакция биржи и инвесторов на два фактора, которые связаны с США, пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Обратите внимание Китай и США вышли на первый план: как изменилась цена нефти сегодня

На фондовые биржи в Азии влияет положительная динамика на американской бирже, а также новости о вероятном смягчении пошлин администрацией президента США. В частности, индексы Nikkei 225, южнокорейский KOSPI и сингапурский Straits Times выросли на 0,9 – 1,3%.

Тайваньский индекс Taiwan Weighted укрепил свои позиции примерно на 1%. Выбивается из тренда только Китай, например индексы CSI 300 и Shanghai Composite просели примерно на 0,3%. В то же время гонконгский индекс Hang Seng пока не зафиксировал почти никаких изменений.

Напомним, что, что фондовые рынки Китая выросли после решения Дональда Трампа об отмене тарифов на ключевые технологические товары, которые производят в стране. Речь идет о смартфонах, компьютеры, полупроводники, солнечные панели и плоские дисплеи.