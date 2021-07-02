Снова в деле: Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил миллиарды на создание "лучшего будущего"
Источник:Al jazeera
Фонд Билла и Мелинды Гейтс сообщил о своих планах во время Форума ООН в Париже. Это произошло впервые после новости о разводе известной пары.
Благотворительный фонд пообещал выделить 2,1 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет на продвижение гендерного равенства во всем мире
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Фонд Билла и Мелинды Гейтс поддержит борьбу за гендерное равенство
Благотворительная организация сосредоточит свое внимание на продвижении лидерства женщин, репродуктивном здоровье и расширении экономических возможностей. Транш от Gates Foundation используют для реализации нескольких различных инициатив. Речь идет о следующих проектах:
- инициатива по расширению экономических возможностей женщин, на которую потратят 650 миллионов долларов;
- проект планирования семьи и здоровья имеет бюджет в размере 1,4 миллиарда долларов;
- 100 миллионов долларов пойдут на ускорение процесса назначения женщин на руководящие должности.
Что следует знать о гендерном равенстве: смотреть видео
Мир боролся за гендерное равенство в течение десятилетий, но прогресс был медленным. Сейчас есть шанс возродить движение и добиться реальных изменений. Привлекательность нашей борьбы за гендерное равенство в том, что от этого выиграет каждый человек. Мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы построить лучшее и более равноправное будущее,
– говорится в официальном заявлении Gates Foundation.
Всего организаторы Форума ООН сообщили, что им удалось привлечь инвестиции в размере 40 миллиардов долларов для обеспечения прав женщин и девочек. К этой кампании также присоединился Фонд Форда, который выделил 420 миллионов долларов, тогда как Всемирный банк инвестирует в программы гендерного равенства для 12 стран в Африке.Инвестировать на финансовых рынках просто. Закажите консультацию эксперта Forex Club и узнайте, как получить 100% бонус!