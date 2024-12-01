Уоррен Баффет пожертвовал более 1 миллиарда долларов: какие фонды получили помощь

Американский инвестор Уоррен Баффет пожертвовал более 1 миллиарда долларов нескольким семейным фондам. Некоторые фонды возглавляют его дети.

Уоррен Баффет пожертвовал более 1 миллиарда долларов

Инвестор Уоррен Баффет пожертвовал примерно 1,14 миллиарда долларов четырем семейным фондам. Он оформил пожертвование в виде акций Berkshire Hathaway. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Тремя из четырех фондов, которые получили средства, руководят дети Уоррена Баффета. В частности, фонд The Susan Thompson Buffett Foundation получил от миллиардера 1,5 миллиона акций Berkshire Hathaway класса.

Еще по 300 тысяч ценных бумаг Баффет передал в фонды его детей:

The Sherwood Foundation;

The Howard G. Buffett Foundation;

NoVo Foundation.

К теме! На момент создания этого материала, Forbes оценил капитал Уоррена Баффета в 150,6 миллиардов долларов. Он занимает 6 строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.

В связи с этим доля Баффета в акциях Berkshire класса сократилась до почти 206,5 тысяч. Это почти на 57% меньше, чем в 2006 году, когда миллиардер начал делать пожертвования.