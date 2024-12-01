Воррен Баффет пожертвував понад 1 мільярд доларів: які фонди отримали допомогу

Американський інвестор Воррен Баффет пожертвував понад 1 мільярд доларів кільком сімейним фондам. Деякі фонди очолюють його діти.

Воррен Баффет пожертвував понад 1 мільярд доларів

Інвестор Воррен Баффет пожертвував приблизно 1,14 мільярда доларів чотирьом сімейним фондам. Він оформив пожертву у вигляді акцій Berkshire Hathaway. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Трьома з чотирьох фондів, які отримали кошти, керують діти Воррена Баффета. Зокрема, фонд The Susan Thompson Buffett Foundation отримав від мільярдера 1,5 мільйона акцій Berkshire Hathaway класу.

Ще по 300 тисяч цінних паперів Баффет передав у фонди його дітей:

The Sherwood Foundation;

The Howard G. Buffett Foundation;

NoVo Foundation.

До теми! На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінив капітал Воррена Баффета в 150,6 мільярда доларів. Він займає 6 сходинку у рейтингу найбагатших людей у світі.

У зв'язку з цим частка Баффета в акціях Berkshire класу скоротилася до майже 206,5 тисячі. Це майже на 57% менше, ніж у 2006 році, коли мільярдер почав робити пожертви.