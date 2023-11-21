Блокировка платежей: когда можно попасть под финмониторинг

В Украине действуют стандарты проверки клиентов и финансовых операций. В случае необходимости если операции выглядят подозрительными, банк может их заблокировать.

В Украине существует основной правовой акт, регулирующий предотвращение отмывания средств и финансирование терроризма. Кроме того, учреждения банков на основании решений Национального банка устанавливают собственные стандарты проверки клиентов и их финансовых операций.

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При этом не подлежат проверке операции, которые по анализу и характеру сути деятельности клиента не вызывают у банка подозрения, сообщили в НАБУ.

В случае необходимости банк производит проверку данных клиентов, их предпринимательского профиля и источников их доходов с целью оперативного выявления отклонений от типового поведения и потенциально подозрительных финансовых операций.

В каких случаях банк заблокирует платеж

Так, отмечается, что финансовые операции независимо от суммы считаются подозрительными, если у банка есть достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма.

Следовательно, банк имеет законное право заблокировать платежную операцию без предварительного уведомления клиента на период двух рабочих дней, одновременно уведомив об этом случае в Государственном финансовом мониторинге.

Что такое финансовый мониторинг Это деятельность по выявлению незаконно полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма. Осуществляя денежный мониторинг, банки и небанковские денежные учреждения проверяют клиентов и анализируют их денежные операции.

Какие операции подлежат финмониторингу

Как отметили в НАБУ, к финансовым операциям, подлежащие финансовому мониторингу принадлежат подозрительные финансовые операции и пороговые операции.

Что такое подозрительные финансовые операции Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они производятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования. терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения.

Пороговые финансовые операции е – если сумма, на которую осуществляется каждая из операций, равна или превышает 400 тысяч гривен с а наличия одного или более следующих признаков:

если хотя бы одна из сторон-участников финансовой операции имеет регистрацию, место жительства или в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины;

и/или в государстве, не выполняющем рекомендации международных организаций в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов;

финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;

платежные операции по переводу средств за границу (в том числе к государствам, отнесенным Кабинетом министров Украины в оффшорные зоны);

финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств).

Новые требования НБУ

С 1 августа 2023 года НБУ ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы на любую сумму. Теперь квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания плательщик должен:

ввести номер мобильного телефона на экране;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);

ввести на экране одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

В то же время требования не распространяются на такие платежи, как: