Экономическая ситуация в Украине сейчас довольно нестабильна, поэтому важно не забывать о сбережениях. Несмотря на возможные изменения со временем, эксперты анализируют, какая валюта сейчас наиболее выгодна для этого.

Об этом 24 Каналу рассказал член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман, отметив, что основная валюта, которая формирует курс гривны – доллар. Эта система является стабильной и контролируемой.

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"Месяц назад гривна усилилась по отношению к доллару. Если говорить о начале года и сейчас, то ситуация также является стабильной", – сказал он.

Какая валюта выгоднее всего для сбережений?

Василий Фурман отметил, что важным показателем стабильности валютного рынка является золото-валютные резервы Национального банка Украины.

Они являются достаточно большими. По оценкам Нацбанка на конец 2025 года золото-валютные резервы составят около 54 миллиардов долларов. Это говорит о том, что у нас достаточно мощностей и денег для того, чтобы в дальнейшем ситуация на валютном рынке была стабильной и контролируемой,

– высказался он.

Нацбанк прилагает много усилий, чтобы украинская валюта была инвестиционно привлекательной. Член Совета НБУ подчеркнул, что сегодня в гривне гораздо выгоднее размещать средства.

Остатки средств в гривневых счетах или на депозитах растут в течение последних лет. Это огромный плюс для политики Национального банка Украины, ведь люди доверяют,

– отметил Василий Фурман.

Он добавил, что любые прогнозы не являются проверенной информацией и ситуация может частично меняться, ведь на финансовую ситуацию в стране влияет много факторов.

Интересно, в июле 2025 года валютный рынок Украины демонстрировал стабильность, а курс гривны к доллару США оставался в пределах 41,72 – 41,87. Благодаря действиям НБУ удалось избежать резких колебаний, а спрос на евро был умеренным, что способствовало выравниванию рынка. В августе ожидается сохранение этой стабильности благодаря международным резервам и контролируемой инфляции.