НБУ опроверг фейк о "санкциях" против банков в Украине

Национальный банк Украины публично опроверг появившуюся в сети Интернет информацию. Это касается международных финансовых групп, которые продолжают работать в России, несмотря на полномасштабную войну против Украины.

В публичном доступе появилась информация о наличии письма якобы от украинского Нацбанка с предупреждением о возможном применении мер в отношении украинских банков.

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Речь идет об учреждениях, владельцами которых являются международные финансовые группы, не вышедшие с рынка государства-агрессора.

НБУ опроверг фейк по поводу "дочек" международных групп в Украине

Нацбанк отмечает, что эта информация не соответствует действительности. В то же время, украинский регулятор на постоянной основе ведет переговоры с руководителями филиалов известных финансовых групп в Украине. В частности, выделяют два важных аспекта:

Наличие четкого понимания позиции;

Готовность апеллировать к решениям штаб-квартир мировых банков, чтобы ускорить их выход с российского рынка.

В то же время в Нацбанке неоднократно заявляли об официальной позиции по этому вопросу. Прежде всего, речь идет о том, что международные финансовые группы все же должны прекратить свою деятельность на территории государства-агрессора. Таким образом НБУ стремится ослабить позиции России в финансовом секторе.

В Украине также проведут оценку стабильности банковской системы и банков Регулятор стремится выяснить реальное положение дел в секторе после прохождения острейшей фазы текущего экономического кризиса, связанного с полномасштабной войной.

Кроме того, Нацбанк подчеркивает, что распространение вышеупомянутой ложной информации – это попытка сместить акцент. Например, выделить "санкционные ограничения" именно против украинских банков.

Мы ценим работу банков Украины, являющихся "дочками" международных финансовых групп, считаем их важными участниками украинского банковского рынка, видим их патриотическую позицию и вклад в общую победу,

– отметили в центробанке.

К тому же, одна из главных задач НБУ заключается в гарантировании финансовой стабильности. Поэтому регулятор направляет усилия на поддержание максимально нормального функционирования банковского сектора Украины, а также делает все для стимулирования важного решения на уровне главных международных финансовых офисов: прекращение работы на российском рынке.