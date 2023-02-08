У публічному доступі з'явилася інформація про наявність листа нібито від українського Нацбанку із попередженням про ймовірне застосування заходів відносно українських банків.

Варте уваги Акції Alibaba просіли після неочікуваної спекуляції: варіанти капіталізації для інвесторів

Йдеться про установи, власниками яких є міжнародні фінансові групи, що не вийшли з ринку держави-агресорки.

НБУ спростував фейк щодо "дочок" міжнародних груп в Україні

Нацбанк наголошує, що ця інформація не відповідає дійсності. Водночас український регулятор на постійній основі веде переговори з очільниками філій відомих фінансових груп в Україні. Зокрема, виділяють два важливих аспекти:

Наявність чіткого розуміння позиції;

Готовність спільно апелювати до рішень штаб-квартир світових банків, аби пришвидшити їхній вихід з російського ринку.

Водночас у Нацбанку неодноразово заявляли про офіційну позицію щодо цього питання. Перш за все йдеться про те, що міжнародні фінансові групи все-таки мають припинити свою діяльність на території держави-агресорки. Таким чином, НБУ прагне ослабити позиції Росії у фінансовому секторі.

До теми! В Україні також проведуть оцінку стабільності банківської системи та банків. Регулятор прагне з'ясувати реальний стан справ у секторі після проходження найгострішої фази поточної економічної кризи, пов'язаної з повномасштабною війною.

Крім того, Нацбанк підкреслює, що поширення вищезгаданої неправдивої інформації – це спроба змістити акцент. Для прикладу, виокремити "санкційні обмеження" саме проти українських банків.

Ми цінуємо роботу банків України, які є "дочками" міжнародних фінансових груп, вважаємо їх важливими учасниками українського банківського ринку, бачимо їх патріотичну позицію та внесок у спільну перемогу,

– наголосили у центробанку.

До того ж одне з головних завдань НБУ полягає у гарантуванні фінансової стабільності. Тому регулятор спрямовує зусилля на підтримку максимально нормального функціонування банківського сектору України, а також робить усе для стимулювання важливого рішення на рівні головних офісів міжнародних фінансових: припинення роботи на російському ринку.