Возвращаемый донат с процентом, – Федоров раскрыл детали о военных облигациях в Дии

В Украине теперь реально приобрести военные облигации в приложении Дии. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о деталях и целях.

Военные облигации появились в Украине с самого начала полномасштабного нападения России. Федоров рассказал в эфире общенационального марафона, что это возможность для каждого украинца поддержать Вооруженные Силы Украины.

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Федоров о военных облигациях в Дии

Министр добавил, что по своей специфике облигации похожи на депозит. То есть покупая ценные бумаги, человек может получить эти средства обратно через 3 или 6 месяцев, год, а также дополнительные от 11% до 16%.

Уже 200 лет облигации работают в мире. Это возможность поддержать экономику. Сейчас во время войны это очень важно. Поэтому это миссия как донат, но возвращаемый донат с процентом,

– заявил чиновник.

Михаил Федоров сообщил, что в приложении первая тысяча украинцев уже приобрела ценные бумаги. Он также отметил, чтобы эта услуга была доступна, нужно обновить Дию.

Украина обратилась к МВФ с просьбой о еще одном транше в рамках программы экстренного финансирования. Речь идет о сумме в размередолларов.

В то время как главная цель – поддержать ВСУ и военный бюджет, поэтому важна каждая гривна. По его словам, речь идет о возможности приобрести не только одежду для защитников и защитниц, но и:

выплачивать зарплату,

покупать оружие,

содействовать освобождению территорий Украины.

Справка! Военные облигации – это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам. Привлеченные средства используются для обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения – социальные и оборонные.

Кроме того, это также шаг к популяризации такого финансового инструмента как облигации. Интересно, что военные облигации в приложении презентовали на столичном железнодорожном вокзале, поскольку там упомянули ряд временно оккупированных украинских городов, в частности: