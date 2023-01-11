Военные облигации в Дии: Федоров рассказал, на сколько украинцы пополнили госбюджет

С начала октября 2022 года украинцы имеют возможность приобрести военные облигации в приложении Дия. Об итогах работы этой опции сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, что Кабмин 22 сентября утвердил порядок подачи заявок для совершеннолетних граждан Украины на приобретение военных облигаций через Дию. А в приложении эта функция начала работать с 3 октября.

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Украины приобрели военные облигации в Дии на сотни миллионов

По данным главы Минцифры Михаила Федорова, украинцы уже купили в Дии больше, чем 250 тысяч военных облигаций. В валютном эквиваленте – это примерно 250 миллионов гривен в помощь Вооруженным Силам Украины.

Оружие, каски, бронежилеты, техника, медикаменты. Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов,

– подчеркнул Федоров.

Что известно об облигациях Облигации внутреннего займа (ОВГЗ) – ценные бумаги, выпускаемые государством. Таким образом, она занимает деньги у граждан. Посредством продажи облигаций покрывают дефицит в бюджете.



Военные облигации отличаются от обычных тем, что средства от них идут на нужды военной отрасли. Их стороны после начала полномасштабной войны России против Украины.

Добавим, что кроме Дии военные облигации можно приобрести у Monobank. Соучредитель мобильного банка Monobank Олег Гороховский сообщил об этом еще в апреле 2022 года. За первые 5 дней от появления этой функции в приложении клиенты банка приобрели более 230 тысяч военных облигаций. Итак, государство получило почти 230 миллионов гривен.

Кроме того, военные облигации в Дии можно приобрести в финансовой группе ICU с процентными ставками от 11,5% до 19% в годовом расчете. Об этом сообщили на официальном странице приложения в инстаграмм.