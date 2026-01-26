Украинцы могут получать несколько тысяч гривен ежемесячно: кому предусмотрена выплаты

В 2026 году некоторые украинцы могут получать ежемесячное пособие. Оно назначается на 6 месяцев.

Кто может ежемесячно получать деньги?

Выплата осуществляется через АО "Укрпочта" или на лицевой счет в уполномоченном банке, о чем пишут в Пенсионном фонде.

Поддержка предоставляется дееспособному лицу, которое:

постоянно проживает или зарегистрировано вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое нуждается в постоянном постороннем уходе (на основании заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения); осуществляет уход за таким лицом, независимо от факта работы.

Размер пособия определяется как разница между 3 прожиточными минимумами на каждого члена семьи (в зависимости от возрастной категории и трудоспособности) и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие 6 месяцев. В то же время она не может быть больше, чем прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц (в 2026 году это 3209 гривен).

В состав семьи включаются:

муж (жена);

родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет;

дети, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающих вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов;

лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;

женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Обратите внимание! Когда лицо, осуществляющее уход, является неработающим пенсионером (лицом с инвалидностью), ему назначается пособие по уходу на 12 месяцев на основании заявления и копии трудовой книжки.

Как получить помощь?

Для того, чтобы получить поддержку на уход, необходимы документы:

заявление установленной формы;

декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за назначением всех видов социальной помощи по установленной форме;

документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

справка о доходах - в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу;

заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

копия выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки к акту осмотра МСЭК, выданной лицу с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, за которым осуществляется уход;

акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/ фактического места жительства лица для установления факта ухода - в случае если место регистрации лица, осуществляющего уход, отличается от места регистрации лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Важно! В случае возникновения обстоятельств, в результате которых прекращается выплата, лица обязаны сообщить об этом органы ПФУ. Среди таких обстоятельств изменения в составе семьи в связи со смертью или изменением места жительства лица с инвалидностью, окончания срока установления инвалидности и в течение месяца не подтверждено ее установление, пребывания лица на полном государственном содержании или стационарном лечении в течение полного календарного месяца.

Какие выплаты для лиц с инвалидностью доступны в Украине?

Напомним, что люди, которые получили инвалидность из-за взрывоопасных предметов, могут получить единовременную выплату. Об этом говорится в Законе Украины "О противоминной деятельности в Украине".

Размер выплаты зависит от группы инвалидности. Наибольшая возможная сумма помощи – 12 975 гривен.

Деньги предусмотрены, если обращение поступило не позднее чем через 60 календарных месяцев после установления связи инвалидности с подобными повреждениями.

Обратите внимание! В случае изменения группы инвалидности размер пособия не пересчитывается.

Что следует знать лицам с инвалидностью в 2026 году?