Евро без вступления в ЕС: какие страны официально пользуются валютной "лазейкой"
- Евро используют в качестве официальной валюты в 21 из 27 государств-членов ЕС, а также в некоторых странах за пределами союза.
- Для этого микрогосударства подписали отдельные соглашения, они могут даже выпускать монеты с собственным дизайном.
Сейчас более 350 миллионов человек ежедневно используют евро, что делает его второй по популярности валютой в мире. Это официальная денежная единица в 21 из 27 государств-членов Евросоюза, однако встретить ее можно не только там.
Используют ли евро за пределами ЕС?
Некоторые страны официально перешли на евро даже без вступления в союз. Детали сообщает официальный портал ЕС.
Преимущества общей валюты очевидны для тех, кто путешествует за границу или делает покупки в интернет-магазинах, где цены можно легко сравнить, а еще избежать расходов на обмен наличных.
Заменить свою национальную валюту на евро могут лишь страны, отвечающие определенным экономическим и юридическим критериям. Однако быть членом ЕС оказалось не обязательным требованием.
Поэтому на основании отдельных особых соглашений используют евро как официальную валюту некоторые микрогосударства, среди них:
- Андорра,
- Монако,
- Сан-Марино,
- Ватикан.
Более того, им разрешено выпускать ограниченное количество монет с собственным дизайном, пишет Евроцентробанк.
Интересно! Косово и Черногория также ввели евро, но односторонне – без формального валютного соглашения с ЕС. До 2002 года они использовали немецкую марку.
Что еще стоит знать об обращении евро?
В 2026 году переход на евро осуществила также Болгария, и теперь только 6 стран-членов ЕС до сих пор используют собственные валюты – Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.
Однако только Дания имеет официальное право на отказ от вступления в еврозону, о чем говорится в Эдинбургском соглашении 1992 года.
Многие до сих пор считают, что по первой букве серийного номера купюры можно определить ее "страну происхождения", однако на самом деле все несколько сложнее. Для банкнот евро первой серии (2002 год выпуска) символ означает национальный центробанк, который заказал печать наличности, а для серии Europa (2013 – 2019 годы выпуска) – идентифицирует типографию, где изготовили деньги.