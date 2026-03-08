Евро без вступления в ЕС: какие страны официально пользуются валютной "лазейкой"

Сейчас более 350 миллионов человек ежедневно используют евро, что делает его второй по популярности валютой в мире. Это официальная денежная единица в 21 из 27 государств-членов Евросоюза, однако встретить ее можно не только там.

Используют ли евро за пределами ЕС?

Некоторые страны официально перешли на евро даже без вступления в союз. Детали сообщает официальный портал ЕС.

Преимущества общей валюты очевидны для тех, кто путешествует за границу или делает покупки в интернет-магазинах, где цены можно легко сравнить, а еще избежать расходов на обмен наличных.

Заменить свою национальную валюту на евро могут лишь страны, отвечающие определенным экономическим и юридическим критериям. Однако быть членом ЕС оказалось не обязательным требованием.

Поэтому на основании отдельных особых соглашений используют евро как официальную валюту некоторые микрогосударства, среди них:

Андорра,

Монако,

Сан-Марино,

Ватикан.

Более того, им разрешено выпускать ограниченное количество монет с собственным дизайном, пишет Евроцентробанк.

Интересно! Косово и Черногория также ввели евро, но односторонне – без формального валютного соглашения с ЕС. До 2002 года они использовали немецкую марку.

Что еще стоит знать об обращении евро?