В Европе обвалились цены на газ: как к этому причастен "Северный поток-2"
Источник:ТСН
Снижение стоимости голубого топлива зафиксировали в среду, 18 августа. Цена упала на 10%. Эта ситуация возникла на фоне ложной информации о работе "Северного потока-2".
Все началось с того, что в газотранспортного оператора Gascade из Германии появилась информация о получении газа через "Северный поток-2" в точке выхода из морской магистрали – Lubmin II.
Примечательно Цены на нефть снова изменятся: что эксперты рекомендуют инвесторам
Обвал цены на газ в Европе
Позже, представители Gascade опровергли данные о получении голубого топлива через "Северный поток-2". Однако, эти данные спровоцировали снижение цен на газ. В частности, сентябрьские фьючерсы на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обвалились сразу на 10% – с 570 долларов до 515 долларов за тысячу кубометров. Через определенный промежуток времени цена вновь пошла вверх, поднявшись до 550 долларов за тысячу кубометров. Сейчас данные немецкого газотранспортного оператора показывают отсутствие прокачки голубого топлива.
Обвал цены на газ в Европе через "Северный поток-2" / Фото Unsplash
Последние новости о "Северном потоке-2":
- Директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова заявила, что для запуска "Северного потока-2" необходимо пройти очень много процедур. По ее словам, процесс по сертификации не будет простым, поэтому еще есть возможность для борьбы.
- Российская компания "Газпром" впервые прокомментировал соглашение США и Германии по "Северному потоку-2". В РФ убеждены, что достигнутые договоренности являются декларативными и такими, которые не несут юридических обязательств.
- Оператор "Северного потока-2", опровергла информацию о завершении строительства российского газопровода 23 августа . Компания назвала подобные заявления спекуляцией.
- Ситуацию со строительством "Северного потока-2" также прокомментировал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По словам дипломата, Украина существенно не доработала в этом направлении.