Евро вернулся к росту: курс валют на 16 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 16 июня 2022г. Евро, злотый и фунт стерлингов показывают разностороннюю динамику на рынке.

Официальный курс валют

В четверг, 16 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 30,60 гривны за евро, что на 4 копейки больше, чем днем ранее. НБУ оставил американский доллар с 24 на уровне 29,25 гривны – это замороженный курс с 24 февраля 2022 года.

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В то же время польский злотый продолжает падать в цене. Курс остановился на уровне 6,56 гривны за злотый. Это на 1 копейку меньше, чем было до этого. Британский фунт стерлингов подорожал на 11 копеек и сейчас стоит 35,43 гривны за фунт.

Нацбанк с 24 февраля 2022 года – полномасштабное вторжение России в Украину – установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные официальные курсы валют НБУ рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 16 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,77 гривны, продажа – 35,71 гривны.

Евро: покупка – 36,24 гривны, продажа – 37,55 гривны.

Злотый: покупка – 7,83 гривны, продажа – 8,12 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 42,87 грн, продажа – 45,87 грн.

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