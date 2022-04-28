Официальный курс валют

В четверг, 28 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,97 гривны за евро . Это на 25 копеек меньше, чем было в среду, 27 апреля.

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Польский злотый также подешевел – на 14 копеек: теперь его курс составляет 6,58 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов стоит 36,76 гривны за фунт. Это на 36 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Напомним, что НБУ заморозил курс доллара еще с 24 февраля. До конца войны он будет на уровне 29,25 гривны за доллар. Однако теперь банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем на 10% от официального, то есть – 32,18 гривны.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 27 апреля выглядит так:

Доллар: покупка – 31,58 гривны, продажа – 32,43 гривны.

Евро: покупка – 33,63 гривны, продажа – 34,74 гривны.

Злотый: покупка – 7,32 гривны, продажа – 7,57 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 40,85 грн, продажа – 42,96 грн.

Отметим, что гривна так сильно укрепляется сейчас из-за того, что курс доллара зафиксирован, а все остальные курсы валют НБУ рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом на международном рынке. Поскольку доллар сейчас максимально крепкий, то курс гривны по отношению к другим валютам растет.

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