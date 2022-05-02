Евро и злотый выросли в цене: курс валют на 2 мая

НБУ установил официальный курс валют на 2 мая. Украинская гривна начала неделю с падения, поскольку стоимость евро, злотого и фунта стерлингов выросла.

Официальный курс валют

В понедельник, 2 мая Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,85 гривны за евро. Это на 16 копеек больше, чем в прошлую пятницу.

Интересно Соучредитель Monobank Гороховский сделал важное заявление о военных облигациях: чего ждать

Польский злотый тоже подорожал. Однако всего на 6 копеек: теперь его курс составляет 6,60 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов стоит 36,72 гривны за фунт. Это на 36 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 2 мая:

Доллар: покупка – 31,33 гривны, продажа – 32,17 гривны.

Евро: покупка – 32,79 грн, продажа – 33,78 грн.

Злотый: покупка – 7,32 гривны, продажа – 7,67 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 41,08 грн, продажа – 43,85 грн.

Следует отметить, что Нацбанк с начала полномасштабной войны установил фиксированный курс доллара, а все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом США на международном рынке.

Актуально – эвакуация людей из Мариуполя: смотреть видео