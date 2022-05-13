Евро и злотый существенно обвалились в цене: курс валют на 13 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 мая 2022 года. Евро, злотый и фунт стерлингов продемонстрировали существенную отрицательную динамику.

Официальный курс валют

В пятницу, 13 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,42 гривны за евро. Это на 43 копейки меньше, чем днем ранее.

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Польский злотый также подешевел. Теперь его курс составляет 6,52 гривны за злотый, что на 10 копеек меньше, чем в четверг. Тогда как британский фунт стерлингов на сегодня стоит 35,68 гривны за фунт. Это на 47 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Национальный банк Украины решил заморозить курс доллара США еще 24 февраля. До конца войны курс будет оставаться на уровне. В то же время сейчас украинские банки могут продавать валюту населению по курсу, не большему, чем наот официального, то есть –

Согласно данным finance.ua ситуация с курсом валют в Украине по состоянию на 13 мая выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 31,89 гривны, продажа – 32,41 гривны.

Евро: покупка – 33,49 гривны, продажа – 34,16 гривны.

Злотый: покупка – 7,33 гривны, продажа – 7,57 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 41,15 гривны, продажа – 44,25 гривны.

Добавим, что Нацбанк с момента начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Как известно, все остальные курсы валют банк рассчитывает, исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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