Евро и злотый снова выросли в цене: курс валют на 11 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 10 мая 2022года. Евро и злотый выросли в цене, в то время как фунт стерлингов наоборот продолжает обесцениваться.

Официальный курс валют

В среду, 11 мая, НБУ установил официальный курс евро, остановившийся на уровне 30,87 гривны за евро. Это на 1 копейку больше, чем днем раньше.

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Польский злотый тоже вырос в цене. Однако всего на 5 копеек: теперь его курс составляет 6,61 гривны за злотый. Тогда как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,09 гривны и за фунт. Это на 9 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Национальный банк Украины решил заморозить курс доллара США еще 24 февраля. До конца войны курс будет оставаться на уровне. В то же время украинские банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем наот официального, то есть –

Согласно данным finance.ua, ситуация с наличным курсом валют в Украине по состоянию на 11 мая выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 31,76 гривны, продажа – 32,31 гривны.

Евро: покупка – 33,22 гривны, продажа – 33,98 гривны.

Злотый: покупка – 7,32 гривны, продажа – 7,57 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 38,96 грн, продажа – 43,24 грн.

Напомним, что Нацбанк с момента начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Как известно, все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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