Евро и злотый снова начали обесцениваться: курс валют на 10 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 10 июня 2022 года. Евро, злотый и фунт стерлингов вернулись к падению по отношению к украинской гривне.

Официальный курс валют

В пятницу, 10 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 31,39 гривны за евро. Это на 2 копейки меньше, чем днем раньше. В то время как американский доллар с 24 февраля стоит 29,25 гривны за доллар.

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В то время как польский злотый демонстрирует такую же динамику. Курс валюты остановился на уровне 6,84 гривны за злотый. Это на 3 копейки меньше, чем было до этого. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,69 гривны за фунт. Это на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Национальный банк Украины с 21 мая сообщил об отмене ограничения курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля до этого курс не мог превышать официальный более. Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за рубежом.

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 9 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,41 гривны, продажа – 35,35 гривны.

Евро: покупка – 36,41 гривны, продажа – 37,86 гривны.

Злотый: покупка – 8,01 гривны, продажа – 8,18 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,53 гривны, продажа – 45,35 гривны.

Добавим, что Нацбанк с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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