Евро и злотый подешевели, а фунт стерлингов вырос в цене: курс валют на 3 мая

НБУ установил официальный курс валют на 3 мая 2022 года. Украинская гривна укрепила свои позиции по евро и злотому. А фунт стерлингов подорожал.

Официальный курс валют

Во вторник, 3 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,77 гривны за евро. Это на 8 копеек меньше, чем днем раньше.

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Польский злотый тоже упал в цене. Однако всего на 4 копейки теперь его курс составляет 6,56 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов теперь стоит 36,75 гривны за фунт. Это на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Согласно данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 3 мая:

Доллар: покупка – 31,43 гривны, продажа – 32,17 гривны.

Евро: покупка – 33,06 гривны, продажа – 33,98 гривны.

Злотый: покупка – 7,32 гривны, продажа – 7,55 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 40,92 гривны, продажа – 43,80 гривны.

Следует добавить, что Национальный банк Украины с начала полномасштабной войны установил фиксированный курс доллара. Как известно, все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом США на международном рынке.

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