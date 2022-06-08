Евро значительно подешевел: курс валют на 8 июня от НБУ

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 8 июня 2022 году. Евро, злотый и фунт стерлингов демонстрируют отрицательную динамику по отношению к украинской гривне.

Официальный курс валют

В среду, 8 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 31,19 гривны за евро. Это на 20 копеек меньше, чем днем ​​раньше. В то время как американский доллар с 24 февраля стоит 29,25 гривны за доллар.

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В то время как польский злотый тоже начал терять в цене. Курс валюты остановился на уровне 6,80 гривны за злотый. Это на 5 копеек меньше, чем было до этого. В то время как британский фунт стерлингов на сегодня стоит 36,54 гривны за фунт. Это на 23 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Национальный банк Украины с 21 мая сообщил об отмене ограничения курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля до этого курс не мог превышать официальный более. Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете картами в гривне за рубежом.

Наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 8 июня остановился на уровне finance.ua:

Доллар: покупка – 34,27 гривны, продажа – 35,32 гривны.

Евро: покупка – 36,28 грн, продажа – 37,68 грн.

Злотый: покупка – 7,94 гривны, продажа – 8,18 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,10 грн, продажа – 45,41 грн.

Добавим, что Нацбанк с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллар. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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