В шаге от важного психологического уровня: курс евро взлетел до максимума с конца 2021 года

Курс евро продолжает расти в цене. Валюта укрепляет позиции на рынке благодаря ряду факторов, которые связаны с США и ЕС.

Курс евро к доллару

Курс евро вырос до пикового уровня с ноября 2021 года. Рост евро связан с обесцениванием доллара США и рост опасений относительно независимости центрального банка США, информирует 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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На динамику пары евро – доллар повлияли последние заявления президента США Дональда Трампа о деятельности Федерального резерва и его главы Джерома Пауэлла. В частности, Трамп заявил, что недоволен работой Пауэлла. Кроме того, Трамп отметил, если он захочет, чтобы глава ФРС ушел с должности, то это произойдет очень быстро.

Важно! На момент создания этого материала, курс евро колеблется на уровне 1,14 доллара США. С начала года стоимость валюты выросла почти на 10%, по данным Google Финансы.

В апреле курс евро к доллару вырос на более 5%, поскольку инвесторы все чаще задаются вопросом о доминировании доллара США в мировой финансовой системе. Кроме того, они обратили внимание на евро, как на альтернативу на рынке. Единая валюта Еврозоны также получила дополнительную поддержку от ожиданий по увеличению расходов на оборонный сектор в Германии.

Напомним, что евро растет в цене самыми быстрыми темпами за 15 лет. В частности, в середине апреля трейдеры прогнозировали рост курса евро до 1,20 доллара.